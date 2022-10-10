10 октября после обстрела со стороны Украины погибла 74-летняя жительница Белгородской области

8 октября. Грайворон. Один из разрушенных домов после обстрела со стороны Украины. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Со стороны Украины обстреляли Шебекино. Погибла 74-летняя женщина с обширными осколочными ранениями. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Белгородской области Вчеслав Гладков.

- Есть разрушения, по предварительным данным повреждены три частных домовладения. Глава округа и оперативные службы находятся на месте, - уточнил Вячеслав Владимирович.

Также сегодня в Валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка.

- Наши ПВО сработали, но кассеты «Точки-У» раскрылись и повредили один частный жилой дом. Жители не пострадали. Все оперативные службы уже находятся на месте, - добавил глава региона.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.