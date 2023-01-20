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Экономика20 января 2023 8:35

Автокредиты: доля займов, выданных на отечественные автомобили, выросла в 4 раза

По статистике, чаще всего россияне оформляли кредиты на марку LADA – как при покупке новых машин, так и с пробегом
Источник:kp.ru
Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») назвали самые популярные кредитные автомобили 2022 года.

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») назвали самые популярные кредитные автомобили 2022 года.

Рейтинг наиболее популярных моделей, покупаемых в кредит, возглавили LADA Granta по новым авто и KIA Rio по подержанным.

Согласно статистике выдач «Открытие Авто», в 2022 году заемщики чаще всего отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (более 60% автокредитов), а наибольшей популярностью пользовались марки LADA, KIA, HYUNDAI, TOYOTA и VOLKSWAGEN, как и годом ранее. В ТОП-5 самых популярных кредитных моделей в сегменте АСП (автомобили с пробегом) вошли KIA Rio, HYUNDAI Solaris, LADA Granta, LADA Vesta и VOLKSWAGEN Polo. Популярностью пользовались машины в возрасте 10-12 лет, которые составили четверть продаж.

При этом во втором полугодии тренд изменился: за счет программы льготного автокредитования с августа по ноябрь стабильно росла доля автокредитов, оформляемых на новые транспортные средства. ТОП-5 составили LADA, HYUNDAI, KIA, HAVAL и RENAULT. Тогда как западные, корейские и японские марки в течение года постепенно становились исчезающим видом среди доступных к покупке новых автомобилей, в лидеры продаж в последние месяцы вышли китайские Сherry, Geely и Haval.

Что касается стран происхождения покупаемых автомобилей, то 2022 году картина изменилась кардинальным образом. В частности, в 2021 году в россияне чаще всего оформляли автокредиты на новые автомобили корейских брендов (50%), далее по предпочтениям следовали европейские (20%), японские (11%), китайские (10%), отечественные (9%) и американские марки (мене 1%). А в 2022-м 42% выданных автокредитов на покупку новых машин пришлось на отечественные бренды (их доля увеличилась более чем в 4 раза), 26% - на корейские, 13% - на европейские, 12% - на китайские, 7% - на японские и менее 1% - на американские.

- В текущем году дефицит машин никуда не исчезнет, - уверена руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. - Российский автопром при этом будет развиваться все активнее, и Lada имеет шансы занять половину рынка. Не будут отставать и «китайцы»: их доля вполне может составить третью часть. В новой автомобильной реальности к ним вполне могут прибавиться индийские и иранские автоконцерны, присматривающиеся к нашему рынку после тотальных перемен. В целом, мы ожидаем в 2023 году роста продаж новых авто на 15-20%, а кредитных выдач в этом сегменте - на 20-25%.

БИЗНЕС-ПРЕСС