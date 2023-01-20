Соцопрос: более 80% россиян поддерживают идею переносить номер мобильного

Идею о переносе предложил правительству страны Научно-исследовательский институт Радио, заявив, что технически такая возможность уже проработана.

81% россиян положительно относятся к возможности переносить свой номер мобильного телефона между регионами при смене оператора - таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» (входит в группу банка ВТБ) среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Оказалось, что четверть опрошенных (26%) ни разу в жизни не меняли своего оператора мобильной связи. Больше всего таких абонентов на Дальнем Востоке (34%), меньше всего в Сибири (21%). Каждый пятый (20%) за последние 10 лет производил смену своего оператора мобильной связи три и более раз. Чаще всего это делали жители Урала (25%), реже других на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе (по 14%).

Отвечая на открытый вопрос о главных критериях выбора оператора мобильной связи (можно было давать более одного варианта ответа), россияне чаще всего выбирали качество связи (79%), и уже затем ее стоимость (67% считают: чем дешевле, тем лучше). Для 20% важно быстрое реагирование компании на жалобы и вопросы, для 19% имеет значение репутация компании. Советам знакомых и друзей готовы следовать лишь 9%.

Что касается аппаратов, то 62% респондентов меняют мобильный телефон не чаще, чем раз в 3-5 лет (в Южном федеральном округе 71%, на Дальнем Востоке 48%). 9% делают это реже, чем раз в пятилетку. 7% заявили, что вообще не меняют мобильный телефон до тех пор, пока он не сломается.

В целом россиян устраивает качество мобильной связи в своем регионе, а средний чек трат на связь у большинства составляет от 300 до 500 рублей (42% опрошенных), еще треть (35%) - от 500 до 1000. К слову, лишь 1% вообще не платит за мобильную связь - это делает работодатель.