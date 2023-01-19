Почти шесть тысяч белгородцев в крещенскую ночь окунулись в прорубь

Спасатели всю ночь дежурили у воды, помогая людям быстро выбраться из проруби после трёхкратного погружения. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Минувшей ночью в разных уголках Белгородской области все желающие смогли искупаться в крещенской воде. Всего было подготовлено 98 мест для проведения обряда. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону. Обеспечивали безопасность белгородцев во время купания спасатели, инспекторы ГИМС, водолазы, медицинские работники, сотрудники полиции и Росгвардии. Всего были задействованы 744 человека и 323 единицы автомобильной техники и плавсредств.

Организаторы купаний позаботились и о комфорте жителей региона – представители муниципальных образований совместно с сотрудниками МЧС в купелях установили удобные поручни, обследовали дно водоемов, рядом разместили осветительное оборудование и теплые палатки. Кроме того, спасатели всю ночь дежурили у воды, помогая людям быстро выбраться из проруби после трёхкратного погружения.

Благодаря слаженной работе всех ведомств удалось избежать несчастных случаев, и священный праздник для всех верующих проходит спокойно. По состоянию на 09:00 19 января всего окунулись в крещенскую воду около шести тысяч белгородцев, а посетило данное мероприятие около 11 тысяч человек. Крещенские купания продлятся до 16:00 19 января. Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области продолжают нести дежурство в местах, оборудованных для купания.