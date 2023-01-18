В Белгородской области врачи ВМА извлекли торцевой взрыватель из ноги военнослужащего

Из-за риска детонации взрывателя бригада врачей была экипирована в бронежилеты. фото: www.vmeda.org

В Белгородской области бригада врачей Военно-медицинской академии извлекла взрывоопасный предмет из ноги пациента. Находясь в служебной командировке, хирурги провели уникальную операцию с риском для жизни.

На операционном столе Валуйской центральной районной больницы 10 января оказался военнослужащий, пострадавший во время выполнения боевой задачи. Врачи диагностировали множественные осколочные ранения мягких тканей голени и бедер с обширным дефектом мягких тканей, проникающее ранение брюшной полости, а также инородное ранение. В мягких тканях правой ноги у солдата был торцевой взрыватель 122-мм мины.

Из-за риска детонации взрывателя бригада врачей была экипирована в бронежилеты. А весь персонал, который не был задействован непосредственно в извлечении осколка, пришлось эвакуировать из операционной. Подполковник медицинской службы Виталий Иванов, рискуя жизнью, достал взрывоопасный осколок снаряда, который забрали саперы. После чего операция была продолжена в штатном режиме.

На сегодняшний день состояние пациента не вызывает опасений.