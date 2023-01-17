Скрываясь от полиции, 20-летний белгородец на ходу выпрыгнул из автомобиля

Лихачу грозят только штрафы, но и арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 200 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 января в Алексеевке внимание инспекторов ДПС на улице П. Ющенко привлек внимание водитель автомобиля «ВАЗ 21140». Мужчина проигнорировал требование об остановке машины и, пытаясь скрыться, продолжил движение.

Автоинспекторы проследовали за ним. За 15 минут преследования водитель допустил ряд грубых нарушений ПДД, в числе которых выезд на встречную полосу движения и проезд на запрещающий сигнал светофора. Приближаясь к водоему, лихач осознал, что дальнейшие движение невозможно, и на ходу выпрыгнул из автомобиля, в результате чего машина заехала в реку. Далеко убежать водитель не смог. Его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

- Правонарушителем оказался 20-летний житель Белгородской области, ранее лишенный права управления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по региону. - Санкции статей, по которым составлены десять административных протоколов, предусматривают не только штрафы, но и арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 200 часов.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде несовершеннолетний мотоциклист за погоню насобирал штрафов на 50 тысяч рублей.