Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 января 2023 13:06

Скрываясь от полиции, 20-летний белгородец на ходу выпрыгнул из автомобиля

Машина съехала в реку
Алексей СЕРГУНИН
Лихачу грозят только штрафы, но и арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 200 часов.

Лихачу грозят только штрафы, но и арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 200 часов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 января в Алексеевке внимание инспекторов ДПС на улице П. Ющенко привлек внимание водитель автомобиля «ВАЗ 21140». Мужчина проигнорировал требование об остановке машины и, пытаясь скрыться, продолжил движение.

Автоинспекторы проследовали за ним. За 15 минут преследования водитель допустил ряд грубых нарушений ПДД, в числе которых выезд на встречную полосу движения и проезд на запрещающий сигнал светофора. Приближаясь к водоему, лихач осознал, что дальнейшие движение невозможно, и на ходу выпрыгнул из автомобиля, в результате чего машина заехала в реку. Далеко убежать водитель не смог. Его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

- Правонарушителем оказался 20-летний житель Белгородской области, ранее лишенный права управления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по региону. - Санкции статей, по которым составлены десять административных протоколов, предусматривают не только штрафы, но и арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 200 часов.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде несовершеннолетний мотоциклист за погоню насобирал штрафов на 50 тысяч рублей.

ЧПКАРТИНА ДНЯ