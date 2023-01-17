В Белгородской области введена в эксплуатацию подстанция «Лебеди»

Подстанция стала одной из опорных подстанций региона.

Накануне был введен в эксплуатацию и интегрирован в единую федеральную энергосистему пятый пусковой комплекс подстанции 330 кВ «Лебеди», находящейся в г. Губкин. Это стало завершающим этапом масштабного проекта по развитию системы внешнего электроснабжения Лебединского ГОКа.

Проект, инициированный компанией «Металлоинвест», стартовал в 2007 году, а инвестиции Компании составили более 4,5 миллиарда рублей.

Строительство новой подстанции 330 кВ «Лебеди» велось 4 года. Ввели в работу четыре автотрансформатора мощностью по 200 МВА каждый. Расширили систему современной релейной защиты и автоматики, выполнили переустройство высоковольтных линий передач. На предприятии реконструировали существующие смежные подстанции и энергетическую инфраструктуру.

- За последние несколько лет мы ввели в эксплуатацию крупные промышленные объекты – третий цех завода ГБЖ, комплекс циклично-поточной технологии, – прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко. – Внешнее электроснабжение полностью покроет наши растущие потребности в электрической мощности, обеспечит энергобезопасность и стабильную работу всех производственных переделов.

Напомним, в 2009 году на комбинате ввели в эксплуатацию распределительную подстанцию ГПП-7 (110кВ). Она объединила электрические мощности трёх опорных подстанций региона – 500 кВ «Старый Оскол», 330 кВ «Губкин» и 330 кВ «Лебеди».