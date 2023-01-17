Белгородское село подверглось атаке со стороны Украины 17 января

15 января ВСУ атаковали торговые павильоны в Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 17 января, под обстрел попало село в Валуйском городском округе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается. Осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина. Подомовой обход территории продолжается, - уточнил Вячеслав Владимирович.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, минувшей ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сегодня же ранее был обстрелян город Шебекино.

Напомним, что Белгородчина подвергается регулярным обстрелам ВСУ с 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция.