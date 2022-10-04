Губернатор Белгородской области посетил мобилизационный пункт

4 октября. Белгород. Мобилизационный пункт для военнослужащих. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Сегодня, 4 октября, белгородский губернатор Вячеслав Гладков посетил расположенный в областном центре мобилизационный пункт для военнослужащих, подлежащих частичной мобилизации.

- Сделали весь процесс максимально удобным: от врачебного осмотра до оформления всех необходимых документов, в том числе заявления на перечисление единовременной выплаты в размере 100 тыс рублей, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Вячеслав Владимирович много говорил с членами семей, пока военнослужащие проходили комиссию.

- Посмотрел, за что переживают родители, за что переживают жёны: чем кормят, как будут укомплектованы, когда будут выплаты, на какой срок они мобилизованы. На все вопросы старался ответить честно. По каждой семье, которая здесь остаётся, формируем реестр помощи, исходя из запросов. На этой неделе постараюсь приехать к ребятам в воинскую часть, посмотреть, как разместились, какие вопросы появились. Если будут какие-то проблемы и пожелания, мы постараемся помочь, - подытожил Гладков.