Волонтеры Белгородской области помогают военнослужащим в рамках проекта #МыВместе

Печки, маскхалаты, спальные мешки и горячие обеды изготавливают студенты белгородских учебных заведений. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В учебно-производственных мастерских Белгородского политехнического колледжа изготовили более 100 печек-буржуек уже. А в машиностроительном техникуме для солдат делают мобильные печи «Славянка» (412 штук), металлические кольца для жгутов.

Студенты Шебекинского агротехнического ремесленного техникума шьют маскхалаты, нательное белье, балаклавы, толстовки. Уже передано более ста комплектов. Кроме того, здесь готовят выпечку и горячие обеды для солдат.

В Старооскольском техникуме технологий и дизайна производят спальные мешки (уже свыше 320 штук), тактические носилки, маскировочные сети. В Корочанском сельхоз техникуме – марлевые повязки. Помощь в ремонте и обслуживании техники готовы оказать в Борисовском агромеханическом техникуме. Также в этом учебном заведении изготавливают печи для обогрева, студенты участвуют в заготовке и доставке дров.

Скамьи для временных укрытий изготавливают учащиеся Белгородского строительного колледжа. В Чернянском агромеханическом техникуме делают мини-печки для приготовления пищи и обогрева, готовят горячие обеды, пекут пирожки.

В Белгородских техникумах общественного питания, а также промышленности и сферы услуг, Старооскольском техникуме агробизнеса, кооперации и сервиса, Вейделевском агротехническом, Валуйском индустриальном, Ровеньском политехническом, Ютановском агромеханическом техникумах, Шебекинском техникуме промышленности и транспорта выпекают хлебобулочные и сдобные изделия, готовят горячую пищу для военных, в том числе военных госпиталей, а также плетут маскировочные сети.

Кроме того, студенты задействованы в сборе, погрузке, разгрузке, доставке гуманитарной помощи и новогодних подарков для военнослужащих.