В приграничных белгородских селах Журавлевке и Нехотеевке повреждены 283 дома

Вместе с главой администрации Журавлевского поселения Анжеликой Самойловой (в центре) Вячеслав Гладков (справа) пообщался с оставшимися жителями. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 13 января, глава Белгородской области Вячеслав Гладков посетил села Журавлевка и Нехотеевка.

- Обстановка остается сложной. Ежедневные обстрелы пустого села продолжаются. Из 540 домовладений 283 повреждено, часть из них точно под снос, так как восстановлению не подлежат, - уточнил Вячеслав Владимирович в своем телеграм-канале.

Вместе с главой администрации Журавлевского поселения Анжеликой Самойловой глава региона пообщался с оставшимися жителями.

- Старожилы. Их в селе всего девять человек. У каждого своя причина, чтобы не уезжать.

Раисе Федоровне 21 января исполнится 82 года. Она ухаживает за девятью кошками, четырьмя курочками и двумя собаками. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Раисе Федоровне 21 января исполнится 82 года. Ухаживает за девятью кошками, четырьмя курочками и двумя собаками, одной из которых уже 12 лет. Как ни пытались ее уговорить переехать в ПВР, наотрез отказывается бросать животных. Продукты привозят ребята из ДНД и соседка. Как говорит о себе Раиса Федоровна: «Я, рожденная в войну, закаленная».

У Павла Ивановича (справа) дрова заготовлены, уголь есть. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

У семьи Путятиных, помимо животных, еще и сад, в котором за сезон выращивается до 300 килограммов яблок. Местный Мичурин. У Павла Ивановича дрова заготовлены, уголь есть. Машина тоже. Поэтому с ним у главы села договоренность, что, как только станет совсем худо, сразу выезжать.