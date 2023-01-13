Автомобили: в декабре авторитейл показал лучший результат продаж 2022 года

Эксперты «Открытие Авто» проанализировали результаты декабря и 2022 года на авторынке.

За первый месяц зимы было реализовано 64,1 тысячи легковых и LCV-машин - на треть больше, чем в ноябре. Это лучший результат после весеннего обвала рынка. При этом годовой результат составил 687 тысяч новых автомобилей, что почти на миллион меньше, чем в 2021-м. Западные, а также корейские и японские марки постепенно становились исчезающим видом, говорят аналитики. Не рухнуть еще сильнее рынку помогли стабильные сделки по трем машинам Lada - общая доля АвтоВАЗа на рынке по итогам года составила 27,4%. За счет весенних запасов Kia и Hyundai cохранили места по итогам года в тройке лидеров, а Kia Rio осталась бестселлером среди иномарок.

- Традиционно самый урожайный в авторитейле месяц года – декабрь – почти не нарушил эту традицию и в 2022 году. И относительно девяти предыдущих месяцев он действительно был самым лучшим. Ведь с марта прошлого года наш рынок живет в той парадигме, где привычные прежде продажи по 150 тысяч машин в месяц считаются фантастически высокими. В целом, нет ничего удивительного, что общие результаты продаж года оказались ниже, чем когда-либо в нынешнем столетии. Как мы и прогнозировали, рынок сжался в объеме почти на миллион машин, - отметила Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто», входящего в блок автобизнеса банка «Открытие».

С точки зрения завоеванной доли рынка в Тольятти могли бы звучать победные марши: марка нарастила свою долю до 27%, это на 6 п.п. выше, чем год назад, а по итогам декабря марка получила 37,5% рынка. Однако в «штуках» за год было реализовано 188,6 тысячи машин, почти вдвое (-46%) меньше, чем в 2021 году.

Китайские бренды уверенно, хоть и в меньших по сравнению с прошлым годом объемах, продавали свою продукцию. Все вместе взятые они реализовали 123,5 тысячи машин, то есть примерно столько же, сколько в 2021-м. В лидерах — Chery, Haval и Geely.

В свою очередь, бизнес большинства европейских и японских концернов сжимался или совсем закрывался. Volkswagen и Skoda в 2022-м не смогли каждый продать и двадцати тысяч машин, сократив тем самым объемы сбыта на 80%. Nissan (14,7 тысячи авто; -71%). Более двадцати других массовых марок последние месяцы прошлого года продавали машины лишь десятками. Естественно, что в цифрах годовой статистки все эти бренды получили падение бизнеса на 70-80%.

В премиальном классе ситуация и вовсе оказалась весьма плачевной. Традиционные лидеры этого сегмента —Mercedes-Benz и BMW — продали всего по 9,4-9,6 тысячи машин. Потери примерно тех же масштабов испытали дилеры Audi, а больше других сократились продажи Lexus - почти в 10 раз.