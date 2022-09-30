В белгородских библиотеках появились книги о правилах безопасного поведения в интернете

В Белгороде книги переданы Белгородской государственной детской библиотеке имени А.А. Лиханова, центральной детской библиотеке имени А. Гайдара и Государственной универсальной научной библиотеке.

Занятия, приуроченные ко Дню интернета в России, прошли в разных форматах: лекции для школьников, беседы с преподавателями-участниками кибердружин. После лекций на тему кибербезопасности сотрудники компании торжественно передали тираж книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» в городские и школьные библиотеки по всей стране. Библиотеки также получили ссылку для скачивания книги в электронном виде для включения в электронные каталоги.

В ЦФО в акции принимают участие 16 регионов, в том числе и Белгородская область. «Ростелеком» передаст книги — бумажные экземпляры и в электронном виде — в областные, городские и школьные библиотеки, а также в организации дополнительного образования по направлению IT. Так, в Белгороде книги переданы Белгородской государственной детской библиотеке имени А.А. Лиханова, центральной детской библиотеке имени А. Гайдара и Государственной универсальной научной библиотеке.

В книге по кибербезопасности подробно рассказывается, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные и другие цифровые ценности, как правильно придумывать, менять и хранить пароли, как избежать зависимости детей и взрослых от соцсетей, куда обратиться за помощью, если ребенок стал жертвой кибербулинга, и много другой полезной информации по защите от киберпреступлений. Издание, рассчитанное на массового читателя, в том числе на школьников, подготовлено при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».

- Современный мир трудно представить без смартфонов, ноутбуков и интернета — мы живем в цифровом мире в той же мере, что и в реальном. Интернет, зарождавшийся как любопытная технологическая концепция, постепенно стал полноценной вселенной, и в ней, так же, как в обычной жизни, можно найти друзей и единомышленников, а можно стать жертвой мошенников. Но это не значит, что нужно воспринимать интернет как угрозу, достаточно знать базовые правила безопасного поведения, — отметил генеральный директор «Ростелеком-Солар», вице-президент ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.