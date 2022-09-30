111 мобилизованных белгородцев вернулись домой

Вячеслав Гладков (справа) плотно работает с военкоматами региона. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Вчера, 29 сентября, на Белгородчину вернулись домой 36 ранее мобилизованных человек. В общей сложности их цифра достигла 111-ти. Сейчас ещё 36 человек находятся в отработке. Об этом на своей странице в VK сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

- Вывод: все ваши обращения, уважаемые жители, отрабатываются. Все просьбы, жалобы. И там, где информация подтверждается, мы принимаем быстрые меры. Те люди, которые были призваны и по которым есть вопросы, уже вернулись или возвращаются домой, - подытожил губернатор.

Как сообщалось ранее, Минобороны РФ сократило число призывников от Белгородской области в рамках частичной мобилизации.

Тем временем, на поддержку военнослужащим из резервного фонда Белгородской области выплатят 350 млн рублей.