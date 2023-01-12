В Белгородской области к празднованию 80-летия Курской битвы запустят ретро-поезд

Во время подготовки юбилейных мероприятий на ж/д вокзале в Старом Осколе установят бронепоезд, а в самом здании на втором этаже организуют музей, посвященный строителям железнодорожной ветки Старый Оскол – Ржава (Сараевка). Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области идет активная подготовка к празднованию 80-летия Курской битвы. На встрече представители регионального минтранса, управления по туризму области, начальник ЮВЖД и главы Старооскольского горокруга и Прохоровского района обсудили совместный проект «Дорогой мужества».

Торжественный запуск экскурсионного поезда на паровозной тяге «Старый Оскол – Сараевка» состоится 5 февраля, в день 80-летия освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. Специально для этого проекта был восстановлен паровоз серии Л и стилизованы два вагона. В них устанавливают мониторы, планируется фотозона, интерактивная зона «Полевая почта», игровой уголок со стендом для детских рисунков, разрабатывается специальная культурно-развлекательная программа.

Для удобной пересадки на ретро-поезд для жителей Белгородской, Воронежской и Курской областей составлен график движения пригородных поездов.

Во время подготовки юбилейных мероприятий на ж/д вокзале в Старом Осколе установят бронепоезд, а в самом здании на втором этаже организуют музей, посвященный строителям железнодорожной ветки Старый Оскол – Ржава (Сараевка). В 1943 году всего за 32 дня было построено 95 км пути.

Строительство двух дополнительных остановочных платформ у парка Победы и у музейного комплекса в Прохоровке железнодорожники планируют завершить к 1 мая. Также будут реконструированы все остановки по пути следования ретро-поезда.