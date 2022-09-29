На поддержку военнослужащим из резервного фонда Белгородской области выплатят 350 млн рублей

По словам Вячеслава Владимировича, выплаты начнутся с 3 октября. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 29 сентября, в своем утреннем обращении в соцсети глава Белгородской области обозначил, что единовременная выплата предусмотрена не только частично мобилизованным, но также и контрактникам Вооруженных сил РФ.

- В общем объёме на следующей неделе мы заплатим около 350 млн. рублей из резервного фонда Белгородской области, - сообщил Вячеслав Гладков. - Конечно, это не главные меры поддержки, потому что сейчас работаем вместе с работодателями для того, чтобы все, кто имел работу, могли сохранить среднюю заработную плату для мобилизованных жителей.

Губернатор неоднократно подчеркивал, что все гарантии, которые были даны российским президентом, должны быть выполнены в полном объёме. Это касается и трудовых гарантий военнослужащих и сохранения для них среднего уровня зарплат на весь срок службы.

- Потому что у всех разная ситуация: у кого-то ипотека, у кого-то кредиты, много других разнообразных ситуаций, - добавил Вячеслав Владимирович. - Да, будет выплачиваться доход Министерством обороны, но в семьях, где мужья ушли защищать нашу страну, дополнительный доход просто необходим. Процесс непростой. Мы прилагаем все усилия, чтобы договориться с работодателями принять это решение. Практически все идут на встречу. Буду держать вас в курсе.