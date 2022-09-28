В Белгородской области из-за разорвавшегося боеприпаса пострадали 14 человек

14 человек получили ранения различной степени тяжести из-за разорвавшегося снаряда в Валуйках.

В Валуйском городском округе по причине человеческого фактора произошла детонация боеприпаса. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

- Есть пострадавшие - 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего, - написал глава региона.

Обновление: Заместитель главного врача по медобслуживанию населения Валуйской ЦРБ Виталий Булдаков рассказал о состоянии пострадавших:

- Сегодня в районе 16 часов в Валуйскую ЦРБ поступило 14 гражданских лиц, получивших различные осколочные ранения в результате детонации боеприпаса. Состояние всех пострадавших оценивается средней и легкой степенью тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь.