12 представителей «Открытия» вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"

Списки рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» ежегодно формируются Ассоциацией менеджеров (АМР) при консультационной поддержке ИД

Президент-председатель правления банка Михаил Задорнов вошёл в число бизнес-лидеров.

Пять представителей банка стали лучшими в своих номинациях. Руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов занял первое место среди ИТ-директоров коммерческих банков. Старший вице-президент, директор департамента коммуникаций, пресс-секретарь президента—председателя правления банка Анна Кантер снова признана лучшим директором по общественным и корпоративным связям в российской банковской системе. Директор Центра по взаимодействию с органами государственной власти банка Андрей Зорин возглавил рейтинг директоров по отношениям с органами власти. Вице-президент, директор центра бизнес-трансформации банка Александр Орлов признан лучшим среди директоров по развитию в сегменте коммерческих банков. Вице-президент, начальник управления закупочной деятельности департамента финансов банка «Открытие» Анна Ермакова признана лучшим директором по закупкам в коммерческих банках.

Руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка Евгений Сидоров занял второе место среди директоров по маркетингу коммерческих банков.

Старший вице-президент, руководитель блока продаж и обслуживания клиентов банка Наталья Смирнова заняла второе место среди коммерческих директоров российских банков.

Вице-президент, директор юридического департамента банка Александр Полуянов занял второе место среди директоров по правовым вопросам коммерческих банков.

Руководитель службы по взаимоотношениям с инвесторами Марианна Науменко заняла второе место в рейтинге лучших директоров по связям с инвесторами среди коммерческих банков.

Старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие» Елена Салихова стала третьей среди лучших директоров по персоналу в сегменте коммерческих банков.

Начальник управления корпоративных коммуникаций банка Наталья Рыжова вошла в топ-3 лучших директоров по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию в коммерческих банках.