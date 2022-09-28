Руководители предприятий Металлоинвеста - в числе лучших менеджеров страны

Шесть руководителей Металлоинвеста вошли в число лучших менеджеров России.

Рейтинг управленцев опубликован Ассоциацией менеджеров и издательским домом «Коммерсантъ». Исследование проводится ежегодно с 2001 года и является признанным инструментом оценки репутации российских менеджеров высшего звена. Он формируется на основании голосования самих представителей профессионального сообщества.

По оценке экспертов - составителей рейтинга, Олег Крестинин признан лучшим коммерческим директором среди представителей горно-металлургических компаний.

Вторые места в своих профильных номинациях заняли заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова и Юлия Шуткина, директор по цифровой трансформации.

В топ-3 отрасли «Металлургия и горнодобывающая промышленность» в номинациях «Финансовый директор» и «Директор по связям с инвесторами» вошли, соответственно, заместитель генерального директора по финансам и экономике Алексей Воронов и директор департамента по развитию финансово-экономической деятельности Артем Лаврищев.

Андрей Белышев, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом вошел в число лучших в отрасли директоров по персоналу.