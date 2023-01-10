В Белгородской области за 2 года дефицит врачей снизился с 700 до 130 человек

Гладков: Мы понимаем, что отсутствие даже одного врача в сельской местности — это катастрофа. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В ходе оперативного совещания регионального правительства Вячеславу Гладкову доложили об обеспечении кадрами медицинских организаций области. На 1 января 2023 года потребность во врачах составляла 130 кадров. В среднем медицинском персонале — 163 человека. Напомним, что осенью 2022 года потребность в среднем медицинском персонале составляла 293 единицы.

Правительство Белгородской области за последние годы выстроило работу по привлечению медиков в регион и обеспечению медорганизаций квалифицированными кадрами. Так, во всех муниципалитетах были открыты медицинские классы. Сейчас в 29 профильных классах обучается 661 ученик. На базе 56 медицинских организаций организовано прохождение практики для более чем 5200 студентов.

Ежегодно в регионе появляется все больше квот для целевого приема на медицинские направления обучения. В 2022 году на целевые направления от Белгородской области было зачислено 289 специалистов и 109 ординаторов (В 2021 году 247 и 91 соответственно).

Кроме того, в Белгородской области продолжается реализация региональной программы по обеспечению жильем медицинских работников. В 20 муниципалитетов удалось привлечь 140 врачей. Благодаря программе «Земский доктор/фельдшер» в регионе появилось 53 врача и 17 единиц среднего медицинского персонала.

- Более 700 врачей не хватало Белгородской области в 2020 году. На сегодняшний день дефицит составляет 130 единиц. Напомню, что все свои программы мы реализуем в условиях СВО. В районе 1300 единиц составлял дефицит среднего медицинского персонала в 2020 году. На сегодняшний день не хватает 163 человека. Есть достаточно серьезная положительная динамика. При этом, мы понимаем, что отсутствие даже одного врача в сельской местности — это катастрофа. Мы сделали много, но задача все еще не выполнена, — отметил Вячеслав Гладков.