Белгородский игроман стал жертвой собутыльника

Решив отметить удачу с приятелем по интересам, житель Дубового угостил его шампанским, а затем пригласил к себе домой. Фото: Алексей СЕРГУНИН

43-летний житель поселка Дубовое обратился в ОМВД России по Белгородскому району. Мужчина сообщил, что у него похитили денежные средства.

- После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель областного центра, - об этом «КП» проинформировали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, мужчины познакомились в букмекерской конторе. Спустя некоторое время 43-летний житель Дубового выиграл на ставках около 55 тысяч рублей. Решив отметить удачу с приятелем по интересам, он угостил его шампанским, а затем пригласил к себе домой. Во время застолья хозяин квартиры уснул. Гость воспользовался ситуацией и вытащил из кармана брюк потерпевшего остаток выигрыша в размере более 52 тысяч рублей, после чего скрылся.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику «светит» наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородский игроман воровал стройматериалы у работодателя.