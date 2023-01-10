Обидчивая белгородка пырнула ревнивого сожителя ножом в спину и вызвала скорую

Обидевшись на оскорбления в свой адрес, подозреваемая взяла со стола нож и вонзила его в спину возлюбленному. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники одного из медицинских учреждений сообщили в полицию о том, что к ним с ножевым ранением доставлен 56-летний мужчина.

- Стражи порядка установили личность подозреваемой. Ею оказалась 51-летняя сожительница потерпевшего, - об этом «КП» проинформировали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, 1 января во время застолья между сожителями произошла словесная перепалка. Мужчина обвинил женщину в неверности. Вскоре конфликт перерос в обоюдную потасовку. Обидевшись на оскорбления в свой адрес, подозреваемая взяла со стола нож и вонзила его в спину возлюбленному. Испугавшись, женщина сразу же вызвала скорую помощь.

В соответствии с п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) даме грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, ревнивая белгородка сожгла дом своего сожителя.