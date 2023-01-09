В Белгороде Премию имени В.Я. Горина за достижения в сфере АПК получили 7 лауреатов

Премия вручается за достижения в работе агропромышленных предприятий области, а также за вклад в развитие аграрной науки. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Торжественная церемония вручения главной награды сферы АПК Белгородской области по итогам 2022 года состоялась сегодня, 9 января, в белгородской филармонии. Дата выбрана не случайно, в этот день, 9 января, Белгородская область отметила 101-летие со дня рождения выдающегося агрария Василия Горина. Премия имени дважды Героя Социалистического Труда вручается ежегодно уже на протяжении 20 лет. Получают ее люди за достижения в работе агропромышленных предприятий области, а также за вклад в развитие аграрной науки.

Отметим, по итогам 2022 года Министерство сельского хозяйства РФ включило награждение премией В.Я. Горина в официальный перечень мероприятий федерального ведомства. Теперь лауреатами смогут стать не только жители Белгородской области, но и представители других регионов страны.

Теперь лауреатами смогут стать не только жители Белгородской области, но и представители других регионов страны. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Почетные знаки и мантии лауреатам вручили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

- На Белгородской земле во все времена жили великие учителя, среди них и Василий Яковлевич Горин. Я рад, что высокие ценности будут с нами, пока мы все будем помнить об этом выдающемся человеке, о его наследии, его отношении к людям. Он был глубоко предан каждому из нас, потому что искренне любил Белгородчину. Я хочу, чтобы наш регион всесторонне развивался, несмотря на сложные времена, которые будут всегда. Только в единстве мы многое преодолеем, чтобы ценность человеческой жизни и человеческого труда становились только выше, - подчеркнул глава региона.

Среди почетных гостей мероприятия присутствовал также Евгений Савченко, сенатор РФ. Он поздравил лауреатов горинской премии за выдающиеся достижения в трудовой биографии. Он отметил, что раз есть такие люди на белгородской земле, значит область растет и развивается.

Министерство сельского хозяйства РФ включило награждение премией В.Я. Горина в официальный перечень мероприятий федерального ведомства. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев подчеркнул, что сегодня белгородская земля радует рекордами, которых не было и в современной России, и в советское время. И все это благодаря труженикам села.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн также поздравил лауреатов премии, отметив, что «нам нужны свои герои. Не то, которые пришли из иностранных комиксов, а которые сегодня являются солью земли».

В завершении мероприятия гостей ждал праздничный концерт. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За достижения в сфере агропромышленного комплекса лауреатами по итогам 2022 года стали семь человек:

В номинации «Сохранение и восстановление плодородия почв области» Виктор Баранов - замдиректора по инновациям и внедрениям в производство Белгородского федерального аграрного научного центра Российской академии наук,

В номинации «Сельскохозяйственная наука» Екатерина Котлярова - профессор агрономического факультета Белгородского государственного аграрного университета имени Василия Яковлевича Горина,

В номинации «Семейные фермы Белогорья» Андрей Шляхов - индивидуальный предприниматель Корочанского района,

В номинации «За социально-экономическое развитие сельских территорий» Сергей Бикетов - глава администрации Волоконовского района,

В номинации «За высокие трудовые достижения» Галина Пономаренко - оператор по искусственному осеменению животных МТФ №2 ООО «Советское» Алексеевского городского округа,

В номинации «За высокие трудовые достижения» Николай Черкашин - тракторист-машинист участка №3 СПК «Колхоз имени Горина» Белгородского района,

В номинации «За высокие трудовые достижения» Татьяна Заздравных - оператор машинного доения коров СПК «Большевик» Красногвардейского района.