Игорь Артамонов обсудил с главой Воловского района развитие муниципалитета

.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с главой Воловского района Никитой Соловьевым. Глава района рассказал губернатору о социально-экономическом развитии муниципалитета, а также реализации различных проектов на территории района.

Игорь Артамонов поинтересовался, как ведется работа с мобилизованными и их семьями. Каждый участник СВО из Воловского района получил необходимую материальную помощь. О потребностях семей в районе знают, было исполнено около 100 заявок. Родственникам военнослужащих помогают с ремонтом крыш, заборов, водопровода, чисткой колодцев, опиловкой деревьев, вывозом мусора, газификацией и другими бытовыми вопросами.

«Семьи мобилизованных получили дополнительно по 20 тысяч рублей. Детям вручили новогодние подарки, регулярно собираем и отправляем гуманитарную помощь в зону СВО», – рассказал Никита Соловьёв.

Губернатор и глава района обсудили реализацию проектов, направленных на улучшение жизни людей. Так, например, по просьбам жителей в Воловской школе создали образовательную площадку IT-bit. В районе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, оборудовали тренажерную площадку в селе Юрское, построили ФАП в деревне Ивановка, сделали капитальный ремонт отделения сестринского ухода в районной больнице.

Игорь Артамонов отметил положительную динамику по миграционному приросту населения в районе. Губернатор поставил задачу Никите Соловьеву активнее развивать ИЖС в районе. В рамках реализации первого этапа проекта «Жить в Волово» выделены 40 земельных участков с коммуникациями площадью 1500 квадратных метров и земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1 гектар.

В ходе беседы глава Воловского района рассказал губернатору о модернизации сетей водоснабжения. В сельских поселениях заменены водопроводные сети протяженностью 720 м и две водонапорные башни в деревне Новопавловка и в селе Липовец. Готовы проектно-сметные документации на строительство двух скважин в селе Волово, водопровода в селах Набережное и Захаровка.

Игорь Артамонов также обсудил с Никитой Соловьевым перспективы социально-экономического развития муниципалитета, реализацию национальных проектов в сфере здравоохранения, спорта.

«В районе запланированы работы по благоустройству, ремонту дорог, капитальному ремонту школ, детских садов. Продолжим улучшать жизнь людей на селе. Поставил задачу главе района всегда быть на связи с жителями, быть в курсе всего, что происходит в самых отдаленных селах», – отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.