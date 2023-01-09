Губернатор Белгородской области Гладков: «В 2023 году все обязательства перед людьми выполним в полном объеме»

Главе региона доложили о фактическом исполнении бюджета за прошлый год. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Он оказался почти на девять млрд меньше, чем было утверждено ранее. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

При этом доходная часть бюджета снизилась на 20,8 млрд рублей по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Расходная часть бюджета в 2022 году была больше на 43,6 млрд рублей, чем в 2021 году. Это стало возможным благодаря переходящим остаткам собственных средств прошлого года, а также федеральным средствам.

- Сокращение доходов с налога на прибыль начало происходить в 2022 году. Значительно сократился и областной бюджет в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Но мы все обязательства, взятые перед людьми в 2022 году, в основном выполнили. Говорю «в основном», потому что есть несколько объектов, которые будут введены в эксплуатацию в январе. Обязательства, которые мы взяли в 2023 году, тоже будем выполнять в полном объеме, - заявил сегодня, 9 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.