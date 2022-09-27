ЗАГС по расписанию: семеро мобилизованных военнослужащих из Белгородской области зарегистрировали отношения с любимыми

Невест привезли в соседний регион, а женихам дали увольнительную. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На сайте областного правительства сообщается, что семь пар белгородцев сегодня зарегистрировали браки. Теперь уже мужья были призваны на службу в рамках частичной мобилизации и не успели оформить отношения со своими возлюбленными. Власти Белгородской и Воронежской областей помогли исправить ситуацию и организовали бракосочетания.

Среди тех, кто сегодня, 27 сентября, закрепил семейные узы – три пары из Корочанского района, по одной – из города Белгорода, Грайворонского, Новооскольского и Шебекинского городских округов. Сотрудники белгородского ЗАГСа помогли невестам добраться к месту бракосочетания в Воронежскую область. По случаю торжественной церемонии военнослужащим дали увольнительные.

- Конечно, мы понимаем, насколько это важно для новобрачных сейчас. Желаем всем парам, вступившим в брак здоровья, любви, благополучия и скорейшего возвращения домой наших защитников Родины, – отметила начальник Управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко.

Тем временем сообщается также, что ЗАГСы Белгородской области продолжают принимать заявления на регистрацию брака от жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации. Оформляют отношения в тот же день.