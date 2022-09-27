«Призвали мужа, но боюсь и за сына»: жительница Белгорода обратилась с просьбой о помощи в «Комсомолку»

Белгородка считает, что ее муж не подходит под критерии частичной мобилизации.

Основными темами на сегодняшний день остаются вопросы частичной мобилизации, о которой объявил Президент России Владимир Путин 22 сентября. В связи с большим потоком призываемых, возникают и случаи ошибок при направлении повесток гражданам. По каждому такому случаю проводятся тщательные проверки с участием военкоматов, представителей муниципалитетов и общественников.

В редакцию «Комсомольской правды» с просьбой о помощи обратилась жительница Белгорода Ирина Четверикова. Ее мужу пришла повестка с приказом явиться в военный комиссариат Восточного округа г. Белгорода. Однако, по словам женщины, супруг не попадает под частичную мобилизацию по возрасту, он также не участник боевых действий.

- Муж служил во внутренних войсках. Он старший сержант, что не является офицерским званием. Плюс он не участвовал в боевых действиях, да и по возрасту не проходит, - поделилась Ирина.

Четвериков Алексей Викторович, 43 года (7.09.1979 г. р), сейчас работает водителем автобуса в ЕТК Белгорода. У мужчины также есть проблемы со здоровьем – высокое давление. Мужчина прибыл по повестке в военкомат, объяснил ситуацию с возрастом и здоровьем, пока его отпустили домой для рассмотрения дела. Однако выдали новую повестку, явиться нужно 28 сентября.

- У нас сын, 18 лет. Он учится на очном отделении в БелГУ. Ему повестку не приносили, но боюсь за обоих своих мужчин, - рассказывает Ирина.

Редакция «Комсомолки» отправила запрос в правительство Белгородской области с просьбой разобраться в ситуации. С ответом ознакомим читателей, как получим официальные комментарии.

Обновление: вечером 27 сентября Ирина сообщила в редакцию, что ее мужу на работе оформили отсрочку от мобилизации.

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