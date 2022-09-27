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Общество27 сентября 2022 10:15

«Призвали мужа, но боюсь и за сына»: жительница Белгорода обратилась с просьбой о помощи в «Комсомолку»

Белгородка считает, что повестка ее мужу пришла необоснованно
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородка считает, что ее муж не подходит под критерии частичной мобилизации.

Белгородка считает, что ее муж не подходит под критерии частичной мобилизации.

Основными темами на сегодняшний день остаются вопросы частичной мобилизации, о которой объявил Президент России Владимир Путин 22 сентября. В связи с большим потоком призываемых, возникают и случаи ошибок при направлении повесток гражданам. По каждому такому случаю проводятся тщательные проверки с участием военкоматов, представителей муниципалитетов и общественников.

В редакцию «Комсомольской правды» с просьбой о помощи обратилась жительница Белгорода Ирина Четверикова. Ее мужу пришла повестка с приказом явиться в военный комиссариат Восточного округа г. Белгорода. Однако, по словам женщины, супруг не попадает под частичную мобилизацию по возрасту, он также не участник боевых действий.

- Муж служил во внутренних войсках. Он старший сержант, что не является офицерским званием. Плюс он не участвовал в боевых действиях, да и по возрасту не проходит, - поделилась Ирина.

Четвериков Алексей Викторович, 43 года (7.09.1979 г. р), сейчас работает водителем автобуса в ЕТК Белгорода. У мужчины также есть проблемы со здоровьем – высокое давление. Мужчина прибыл по повестке в военкомат, объяснил ситуацию с возрастом и здоровьем, пока его отпустили домой для рассмотрения дела. Однако выдали новую повестку, явиться нужно 28 сентября.

- У нас сын, 18 лет. Он учится на очном отделении в БелГУ. Ему повестку не приносили, но боюсь за обоих своих мужчин, - рассказывает Ирина.

Редакция «Комсомолки» отправила запрос в правительство Белгородской области с просьбой разобраться в ситуации. С ответом ознакомим читателей, как получим официальные комментарии.

Обновление: вечером 27 сентября Ирина сообщила в редакцию, что ее мужу на работе оформили отсрочку от мобилизации.

Дорогие читатели, если вы или ваши родные столкнулись с нарушениями при мобилизации, мы ждем от вас максимально подробных историй с контактными данными на нашу горячую линию на электронную почту priziv@kp.ru и в телеграм-бот «Горячая линия «КП» по мобилизации»

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