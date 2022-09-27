Жительница Белгородской области: «Моего мужа мобилизовали при явном недостатке веса»

Мужчине вручили повестку ночью 22 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России продолжается частичная мобилизация, объявленная президентом 22 сентября. Как в любом сложном процессе, в ходе нее возможны ошибки. На местах сейчас каждую из них разбирают с участием военкоматов, представителей муниципалитетов и общественников.

Часть ошибок связаны с тем, что базы данных неполные или давно не обновлялись. Поэтому очень важно помогать военкоматам эти недочеты исправлять. С этой целью «Комсомольская правда» организовала свою горячую линию для своих читателей.

Мария Нистратова из Алексеевки Белгородской области пожаловалась в редакцию «Комсомольской правды» на нарушение при мобилизации ее мужа Игоря Нистратова, 1989 года рождения. Мужчине вручили повестку ночью 22 сентября, представитель комиссариата пришел домой.

- Игорь проходил срочную службу в армии больше 10 лет назад, у него военная специальность «механик-водитель», - рассказала нам Мария. - Но уже на военной базе в Богучаре его записали в снайперы.

Однако главное нарушение, по словам супруги, вовсе не в этом. Ее муж имеет явно недостаточный вес. При росте 175 см он весит всего 55 кг.

- На месте сбора (пункт сбора «Техникум») не было даже врача, чтобы провести элементарный осмотр, который мог бы выявить это несоответствие, - добавляет женщина.

Редакция «КП» отправила запрос в правительство Белгородской области с просьбой разобраться в ситуации. Как только получим ответ от чиновников, сразу же ознакомим с ним читателей.

Если вы или ваши родные столкнулись в нарушениями при мобилизации, мы ждем от вас максимально подробных историй с контактными данными на нашу горячую линию на электронную почту priziv@kp.ru и в телеграм-бот «Горячая линия «КП» по мобилизации».