Игорь Артамонов: Частичная мобилизация должна проходить строго в рамках закона

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Частичная мобилизация должна проходить строго в рамках закона, а все жалобы жителей необходимо рассматривать в кратчайшие сроки. Об этом сегодня заявил губернатор Липецкой области в ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве.

«Есть много обращений в других субъектах. В нашем регионе, к счастью, нет таких случаев и впредь их нельзя допустить. Недопустимы ситуации, когда на службу забирают не подлежащих мобилизации людей», – подчеркнул губернатор.

По словам военного комиссара Липецкой области Валерия Герасименко, в регионе не зафиксировано серьёзных жалоб на нарушение законодательства, мобилизация проходит штатно. В случае появления каких-либо вопросов они оперативно разрешаются.

В ближайшее время по поручению губернатора будет запущена горячая линия для отработки всех вопросов, касающихся мобилизации. Как заверил военком, все обращения будут отрабатываться максимально оперативно.

Кроме того, Игорь Артамонов поручил центру управления регионом вести тщательный мониторинг социальных сетей, чтобы ни одно обращение жителей области не осталось без ответа.

«Все жалобы и обращения, связанные с частичной мобилизацией, необходимо оперативно рассмотреть. Люди должны получить обратную связь», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.