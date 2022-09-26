Белгородские энергетики обеспечили мощностью новый жилой комплекс в Старом Осколе

Фото: пресс-служба Белгородэнерго

Филиал ПАО «Россети Центр» – Белгородэнерго» обеспечил возможность технологического присоединения нового жилого комплекса, строительство которого ведется в микрорайоне «Космос» Старого Оскола. Проектом предусмотрено возведение трех многоквартирных жилых домов и собственной социальной инфраструктуры.

Для выдачи 1428,8 кВт мощности энергетики построили три комплектных трансформаторных подстанции, оснащенные новейшими каналами связи и передачи данных, проложили порядка 5,3 км кабельных линий электропередачи и выполнили реконструкцию закрытой трансформаторной подстанции с целью подключения дополнительного оборудования. Энергообъекты построены с использованием современной российской электротехники и материалов.

Электроснабжение нового жилого комплекса будет осуществляться от подстанции 110 кВ «Пушкарная» по второй категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной. Основными объектами потребления станут электрооборудование квартир и офисов, общедомовое и наружное освещение, лифты, домофоны, насосы и системы вентиляции.

Известно, что главной особенностью нового жилого комплекса станет концепция «Двор без автомобилей». Для этого застройщик вынесет гостевые парковки за пределы дворовой территории, а для жителей предусмотрит подземный паркинг. Планируется, что первые этажи многоэтажек отдадут под коммерческие и социальные цели: магазины, фитнес-клубы и образовательные центры.

- Белгородэнерго ведет активную работу по подключению новостроек к сетям, внося тем самым свой вклад в реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». Напряжение подается сразу по мере готовности заявителя, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Ярослав Юриков.