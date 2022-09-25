Вячеслав Гладков: мобилизованные белгородцы получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей

Вячеслав Гладков прошелся с командованием по казармам, затем более трех часов общался с призванными белгородцами. Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

В воскресенье, 25 сентября, губернатор Белгородской области посетил воинскую часть в соседнем регионе, где находятся мобилизованные белгородцы. Вячеслав Гладков прошелся с командованием по казармам, затем более трех часов общался с призванными.

Глава региона сообщил, что всем, кто попал под частичную мобилизацию, единовременно выплатят по 100 тысяч рублей. Все тонкости должны оформить в течение двух недель.

Гладков у себя в соцсетях также написал, что во время беседы поступало очень много частных вопросов. Обещал каждую просьбу взять под личный контроль, и с главами муниципалитетов решить проблемы, которые есть в семьях.

- В каждой семье проблемы свои: у кого-то супруга болеет, у кого-то готова родить, кто-то просил помочь расписаться быстро, по-моему, около 6 человек с такой просьбой вышли. Надеюсь, договоримся с соседним регионом, они помогут нашим ребятам создать семью. Я думаю, что после того, как вернутся домой, тогда пройдут свадьбы в более торжественной обстановке. В целом, все вопросы, которые назвали ребята, возьму под личный контроль, - подчеркнул Гладков.

Глава региона также сообщил, что по всем вопросам оставил белгородцам возможность связаться – на месте остался руководитель Совета безопасности Белгородской области. «Все зафиксирует, и будем решать», - отметил Вячеслав Гладков.