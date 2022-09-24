Александр Франзен: мастер деталей, оживляющих механизмы

Александр Франзен. Фото: Александр Белашов.

Это праздник всех, кто причастен к созданию и поддержанию в исправном состоянии приборов, машин, технологического оборудования. Есть такие специалисты и на Лебединском ГОКе.

Среди них — токарь управления по производству запасных частей Александр Франзен. Оттачивать профессиональное мастерство он начал четверть века назад, а сегодня без труда выточит детали для автомобилей и оборудования фабрик комбината. Одинаково легко справляется с валами, осями, втулками и шестерёнками. Благодаря ювелирной работе токаря крутятся мельницы, выпускаются брикеты и колесят по карьеру большегрузы.

В копилке Франзена десяток призовых мест во внутренних конкурсах профмастерства и серебро на корпоративном этапе состязания среди лучших токарей компании. Жизненное кредо — честность и трудолюбие, в работе — ответственность, точность и терпение.

— Токарь, как скульптор, — мы также вкладываем в работу частичку души, только «лепим» по чертежам и точным размерам вплоть до сотых миллиметра, — улыбается Александр. — Люблю свою профессию и получаю удовлетворение от результата труда, ведь изготовленная деталь оживит какой-то механизм.

Наша справка

Машиностроение как отдельная отрасль появилась в начале ХVIII века, когда в Англии начали изготавливать «машины для производства машин». Это стало толчком для развития промышленности.

История празднования дня машиностроителя в России берёт начало в советском прошлом. Официально чествовать работников заводов по сборке транспорта, изготовления оборудования для шахт, различных станков, приборов и запчастей, а также инженеров-конструкторов начали в 1980 году. С тех пор наша страна отмечает этот профессиональный праздник в последнее воскресенье сентября.

Полина Иванова