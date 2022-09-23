Несколько пострадавших от обстрела ВСУ домовладений в Валуйках Белгородской области уже восстановили

В результате обстрела в Валуйках также пострадало 19 автомобилей, 7 из которых восстановить нельзя. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Напомним, в результате обстрела со стороны Украины 16 сентября в Валуйках получили повреждения 86 домов. Семь из них не подлежат восстановлению, их будут сносить. Еще по 9 проводится экспертиза, после которой станет понятно, удастся ли их отремонтировать.

- Ждем результата – либо под снос, либо ремонтировать. Некоторые собственники разрушенных полностью домов решил приобрести жилье на вторичном рынке. И мы подбираем его через риэлтерские фирмы. Так решили уже три человека. Сейчас оформляются документы, – рассказал глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов.

В домах, которые пострадали частично, строители сейчас закрывают тепловой контур. Работы ведутся даже в неблагоприятных погодных условиях. Власти и рабочие стараются помочь людям максимально оперативно. Только поврежденных оконных блоков насчитали около 200. На сегодняшний день заменено 70%. Остальные установят в выходные.

- Полностью закроем тепловой контур. Это задача номер 1. У людей будет комфортно внутри помещений. Дальше останутся уже мелкие работы по повреждённым потолкам, откосам и т.д. – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Алексей Ботвиньев.

В результате обстрела в Валуйках также пострадало 19 автомобилей, 7 из которых, согласно проведенной независимой оценке состояния транспорта, восстановить нельзя. Всем автовладельцам предложили два варианта: либо денежная компенсация, либо покупка другой машины. По поручению губернатора Вячеслава Гладкова, средства на все работы по восстановлению домов и автотранспорта выделены из областного бюджета.