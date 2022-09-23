В Белгородской области в первые часы голосования на референдумах на зарубежных участках образовались очереди

Поток людей на заграничных избирательных участках, которые образованы в Белгороде, Алексеевке и Прохоровке, не уменьшается. Фото: со страницы облизбиркома ВКонтакте.

Сегодня, 23 сентября, началось голосование на референдумах о вхождении в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В Белгородской области на организованных заграничных участках вчера прошли последние приготовления. И уже утром избиратели выстроились в очереди, чтобы сделать свой выбор. В белизбиркоме отметили, что люди старшего поколения - одни из самых активных участников проходящих референдумов.

Напомним, избиратели ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вынуждены были уехать с этих территорий и в сейчас находятся в Белгородской области, могут проголосовать на референдумах. Избирательная комиссия региона оказывает содействие зарубежным участковым комиссиям.

Люди семьями приходят на избирательные участки. Фото: со страницы облизбиркома ВКонтакте.

Все помещения для голосования оборудованы стационарными и переносными ящиками, кабинами для тайного голосования. На всех этапах голосования будет обеспечена безопасность членов комиссии и избирателей.

Голосование пройдет в следующие сроки:

с 23 по 26 сентября 2022 года – в помещении для голосования и вне помещения для голосования;

27 сентября 2022 года – только в помещениях для голосования.

Время работы помещений для голосования:

с 23 по 26 сентября - с 8 до 18.00 часов, 27 сентября - с 8 до 16.00 часов.

Заграничные участки для голосования расположены по адресам: в городе Белгороде (пр-т Ватутина, д. 2, АМАКС конгресс-отель), в Алексеевском городском округе (п. Опытная станция, д.31, детский оздоровительный лагерь «Солнышко»), в Прохоровском районе (п. Прохоровка, ул. Советская, д.69, ЦМИ «Мир»)

По всем вопросам можно обратиться по телефону колл-центра зарубежных избирательных комиссий в Белгородской области 8(4722) 41-46-12.