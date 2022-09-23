Белгородское село Вознесеновка подверглось обстрелу со стороны Украины

ВСУ обстреляли Вознесеновку Шебекинского городского округа. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Сегодня обстрелу со стороны Украины подверглось село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- ВСУ сегодня обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате попадания снаряда есть повреждения в пяти частных домовладениях по улице Садовая, также посечены 3 автомобиля, - рассказал глава региона.

Также губернатор отметил, что по докладу главы округа Владимира Жданова, жертв и пострадавших нет.