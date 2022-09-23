В Белгородской области заработала горячая линия «122» с консультацией по частичной мобилизации

Вячеслав Гладков поддержал инициативу сохранения заработной платы сотрудникам на весь срок их службы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- С сегодняшнего дня запустили «горячую линию» на номере «122», - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - Очень много поступает вопросов от родственников. Вопросы все индивидуальные и требуют детального изучения информации. Постараемся максимально быстро на них ответить. Со стороны бюджета, со стороны органов государственной и муниципальной власти предпримем дополнительные меры социальной поддержки семей, которые остаются в не самой простой материальной ситуации. Конечно, мы будем помогать всем. Нужно просто понять, какие объёмы и виды помощи необходимы каждой семье.

Многие предприятия региона уже выступили с инициативой сохранения заработной платы сотрудникам на весь срок их службы. Губернатор поддержал такое решение и выразил надежду на то, что идея будет принята и другими компаниями.

Первая группа людей, получивших повестки в Белгородской области, уже отправилась в места формирования.

- Я обязательно к ним приеду, посмотрю, как они устраиваются на месте. Постараемся тоже оказать помощь, - пообещал Вячеслав Владимирович.