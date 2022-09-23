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Общество23 сентября 2022 8:03

В Белгородской области заработала горячая линия «122» с консультацией по частичной мобилизации

Власти готовят пакет мер дополнительной поддержки для семей призванных на военную службу
Алексей СЕРГУНИН
Вячеслав Гладков поддержал инициативу сохранения заработной платы сотрудникам на весь срок их службы.

Вячеслав Гладков поддержал инициативу сохранения заработной платы сотрудникам на весь срок их службы.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- С сегодняшнего дня запустили «горячую линию» на номере «122», - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - Очень много поступает вопросов от родственников. Вопросы все индивидуальные и требуют детального изучения информации. Постараемся максимально быстро на них ответить. Со стороны бюджета, со стороны органов государственной и муниципальной власти предпримем дополнительные меры социальной поддержки семей, которые остаются в не самой простой материальной ситуации. Конечно, мы будем помогать всем. Нужно просто понять, какие объёмы и виды помощи необходимы каждой семье.

Многие предприятия региона уже выступили с инициативой сохранения заработной платы сотрудникам на весь срок их службы. Губернатор поддержал такое решение и выразил надежду на то, что идея будет принята и другими компаниями.

Первая группа людей, получивших повестки в Белгородской области, уже отправилась в места формирования.

- Я обязательно к ним приеду, посмотрю, как они устраиваются на месте. Постараемся тоже оказать помощь, - пообещал Вячеслав Владимирович.

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