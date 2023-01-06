В Белгородской области 40 команд приняли участие в состязании по оказанию первой медицинской помощи

Соревнования проходили в 4 этапа. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Корочанском районе Белгородской области впервые прошли соревнования по оказанию доврачебной помощи. Свои навыки проверили 40 команд из 22 муниципалитетов. Среди участников были белгородцы, которые ранее прошли обучение первой помощи. Раньше в подобных состязаниях участвовали только медработники. Теперь же за звание лучших боролись все желающие жители региона.

Составы команд определялись по трем направлениям – из учащихся медицинских классов, из сотрудников муниципальных органов власти и из членов общественных организаций, обеспечивающих охрану правопорядка.

Соревнования открыли с приветственным словом министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников и заместитель главы администрации Корочанского района по социальной политике Татьяна Бычихина. Они пожелали командам региона заряда позитивных эмоций и приобретения новых знаний по оказанию первой помощи.

- Мы будем внимательно смотреть, как применяются полученные в ходе обучения навыки, выявлять недочёты и исправлять их, в том числе и корректируя процесс обучения, – отметил Андрей Иконников.

В ходе состязания участники прошли 4 этапа. В первом этапе команды вспомнили теоретические знания. Второй этап подразумевал решение ситуационной задачи «Политравма». Участникам, которые предстали в роли лыжников, заметивших ДТП на дороге, необходимо было максимально быстро оказать помощь пяти смоделированным пациентам, которые умело изображали пострадавших. В третьем туре команды показали свои умения в оказании базовой сердечно-лёгочной реанимации, которую проводили до приезда «скорой». В финальном этапе судьи определяли практические навыки участников в наложении жгута и иммобилизации конечности также на время, но теперь и с учетом эстетики.

После прохождения всех этапов для команд провели мастер-класс по оказанию первой помощи сотрудники станции скорой медицинской помощи Белгородской области.

Судейская коллегия во главе с главным внештатным специалистом по первой помощи министерства здравоохранения Белгородской области, руководителем отделения службы медицина катастроф Лидией Потаповой вынесла свои решения. По итогам соревнований определены победители в следующих категориях:

«Лучшая команда в категории «Учащиеся»:

1 место – Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского;

2 место – центр образования № 1 академия знаний имени Н. П. Шевченко Старооскольского городского округа;

3 место – СОШ №3 Алексеевского городского округа;

«Лучшая команда в категории «Муниципальные служащие»:

1 место – Алексеевский ГО;

2 место – Губкинский ГО;

3 место – Шебекинский ГО;

«Лучшая команда в категории «Охрана правопорядка»:

1 место – Всероссийский студенческий корпус спасателей Старооскольского ГО;

2 место – Управление образования администрации Валуйского ГО;

3 место – Новооскольское хуторское казачье общество;

Бригады, показавшие лучшие результаты на отдельных этапах:

- Всероссийский студенческий корпус спасателей Старооскольского ГО («Тестирование»);

- СОШ №1 Валуйского ГО («Базовая СЛР»);

- СОШ №3 Алексеевского ГО («Жгут, Шина»);

- муниципальные служащие Алексеевского ГО («Политравма»).