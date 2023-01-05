В Белгородской области будут разводить верезубов

Сейчас верезуб обитает в аквариуме в отделе библиотечного краеведения. Фото скриншота.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал на своей странице в VK, что в регионе планируют разводить новый вид рыбы.

- И на современном, и на историческом гербе Нового Оскола изображены три большие рыбы. Рыба эта ценная промысловая - вырезуб. Водилась в реках Северский Донец и Оскол. В настоящее время его численность в наших водоёмах неизвестна. Вот и получается, что Новый Оскол есть, герб есть, а рыбы нет. А точнее не было, до последнего времени.

По словам Вячеслава Владимировича, глава округа Андрей Гриднев вместе с местным фермером Александром Пилюгиным привезли ее в Новый Оскол из Москвы. Пока она обитает в аквариуме в отделе библиотечного краеведения, но в планах уже весной попытаться посадить ее в пруд и возродить как вид. Задача не из легких.

- В прошлом году запустили масштабную программу по расчистке наших водоемов, в этом году обязательно ее продолжим. И кто знает, может, именно совместными усилиями вырезуб будет снова водиться в реках Северский Донец и Оскол, - подытожил глава региона.