В Воронежской области еще несколько категорий сельских пенсионеров смогут воспользоваться льготами по оплате ЖКУ

фото: Воронежская областная Дума

На очередном заседании Воронежской областной Думы парламентарии единогласно одобрили законопроекты, направленные на совершенствование системы предоставления мер соцподдержки жителям области.

- Так, льготы по оплате коммунальных услуг в размере 100% будут получать при выходе на пенсию не только педагоги, медработники и работники культуры, но и специалисты в сфере соцобслуживания, физкультуры и спорта. Главное условие — пенсионеры должны проработать в сельской местности не менее 10 лет и проживать там. Продолжают действовать льготы и для работающих в сельской местности специалистов данных сфер, — пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Законопроект разработан группой депутатов Воронежской областной Думы: Владимиром Нетёсовым, Еленой Губиной, Игорем Есауленко, Людмилой Ипполитовой, Евгением Китаевым, Владимиром Ключниковым, Кристиной Кулешовой.

Председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова отметила, что данный закон ликвидировал социальную несправедливость. Депутат напомнила, что педагогическим и медицинским работникам образовательных организаций, специалистам государственной ветеринарной службы Российской Федерации, медицинским, фармацевтическим и педагогическим работникам медицинских организаций, специалистам организаций культуры, проживающим и осуществляющим профессиональную деятельность в сельской местности, предоставляются меры соцподдержки в виде денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения, (пользование (наем) и содержание) и коммунальных услуг (плата за электрическую энергию, расходуемую на освещение жилого помещения, тепловую энергию, твердое топливо, включая его доставку, при наличии печного отопления) в размере 100 процентов. Льготы продолжают действовать также в случае их выхода на пенсию, если они проработали в сельской местности не менее 10 лет и проживают там.

- Работники организаций социального обслуживания и специалисты организаций физической культуры и спорта, проживающие в сельской местности, при выходе на пенсию теряли эту льготу. Сегодняшним законом мы эту несправедливость нивелировали, — отметила Людмила Ипполитова.

Согласно еще одному одобренному законопроекту право на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на доставку бытового газа в баллонах предусмотрено для прокуроров и следователей органов прокуратуры РФ, сотрудников Следственного комитета РФ и членов семей прокуроров и следователей органов прокуратуры РФ, сотрудников Следственного комитета РФ, погибших при исполнении служебных обязанностей.