Игорь Артамонов провел рабочую встречу с Сергеем Обозовым

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов встретился с заместителем генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом» Сергеем Обозовым. Они обсудили итоги работы по внедрению бережливых технологий в регионе и планы реализации новых проектов.

«Мы активно внедряем бережливые технологии в государственных организациях, чтобы повысить удовлетворённость наших жителей и эффективно управлять государственными расходами. К примеру, срок назначения социальных выплат в Липецкой области составляет пять дней вместо 30. Это один из лучших результатов в стране. Обсудили с «Росатомом» возможность тиражирования нашего опыта на другие регионы», - сказал Игорь Артамонов.

Бережливые технологии внедряются в учреждениях здравоохранения в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В частности, в Липецкой областной консультативной поликлинике проект «Бережливое производство» стартовал в феврале 2020 года. Была создана система навигации, новая модель регистратуры, обновлена мебель, установлен инфокиоск с полным набором информации для пациента. Специальные технологии сделали посещение врачей приятной процедурой. В планах – сделать все поликлиники региона такими же, сообщил Игорь Артамонов.

Липецкие МФЦ также являются образцом бережливых организаций федерального уровня и могут делиться своим опытом с другими регионами. В сфере образования активнее всего включились в реализацию бережливых проектов детские сады. В регионе создан клуб руководителей бережливых детских садов для обмена опытом и разработки методических рекомендаций и детских лин-игр.

Липецкая область вошла в число регионов, в которых будет реализован проект «Бережливая инфраструктура». Он разработан министерством экономического развития РФ совместно с ГК «Росатом» в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта 2.0. Всего в проекте принимают участие семь субъектов – Липецкая, Ростовская, Орловская, Нижегородская, Кемеровская, Сахалинская области и Краснодарский край. Эти регионы сократят сроки выдачи документации инвестору и ускорят подключение бизнеса к инфраструктуре.

«Участие региона в этом проекте позволит сделать клиентский путь инвестора более прозрачным и лёгким. Планируем на 30 процентов сократить сроки по всем процессам – от выделения земельных участков до подключения к коммуникациям», – отметил Игорь Артамонов.

В рамках визита Сергей Обозов посетил детский сад №126 как один из образцов бережливой организации в регионе, площадки управления энергетики и тарифов и управления ЖКХ и ОЭЗ «Липецк».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.