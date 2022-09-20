В Белгороде состоялась премьера детского спектакля «Коробка с карандашами» московского театра «Недослов»

"Коробка с карандашами" - первый спектакль для неслышащих детей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Уникальное событие в культурной жизни Белгорода – два дня для неслышащих людей на сцене ДК «Энергомаш» давали специальные спектакли актеры московского театра «Недослов». В прошлом году они представили зрителям постановку «Любовь и голуби». На этот раз труппа привезла два спектакля.

«Коробка с карандашами» была поставлена специально для неслышащих детей. Примечательно и то, что именно в Белгороде состоялась премьера спектакля. Более 120 юных зрителей, учащихся белгородской школы для детей с нарушением слуха, с удовольствием наблюдали за происходящим на сцене действием.

Сергей Бидный, Юрий Шашнин, Сергей Гаврилов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Вы – первые зрители этого спектакля на большой сцене. Я от всей души хочу поблагодарить председателя Белгородского отделения ВОГ Юрия Шашнина за его силу и терпение, трудолюбие и смелость. Мы здесь благодаря ему. Этот спектакль специально создан, чтобы знакомить неслышащих детей с настоящим театром, - отметил директор театра «Недослов» Сергей Бидный.

Вторую постановку «Здесь птицы не поют…» актеры подготовили уже для взрослой публики. И выбор ее тоже был неслучаен. По словам Сергея Бидного, спектакль получается особенно пронзительным, когда его играют в тех местах, где шла война. Сюжет в спектаклях, помимо русского жестового языка, передается с помощью языка тела, а эмоции и чувства раскрываются через отточенную пластику. Превосходная актерская игра и пронзительные военные песни никого не оставили равнодушными.

Превосходная актерская игра и пронзительные военные песни никого не оставили равнодушными. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Спектакль о сложном времени, о судьбах, о встречах и расставаниях, о сражениях, о смысле жизни нашего народа. И все это сделано в удивительной пластике талантливой игрой артистов. Театр приехал во многом благодаря помощи Фонда президентских грантов, при поддержке областной администрации. Я рад, что Всероссийское общество глухих в Белгородском регионе очень старается для всех вас, - подчеркнул посетивший мероприятие Сергей Гаврилов, председатель комитета ГД РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

"Здесь птицы не поют..." Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Отметим, что театр «Недослов» — первый в мире и единственный в России стационарный профессиональный театр, где играют глухие и слабослышащие люди. Он возник в Москве в 2003 году. Все постановки уникальны тем, что проходят на жестовом языке. На сцене — никакой самодеятельности, только профессиональные актеры — выпускники Российской государственной специализированной академии искусств. Помимо музыкальных постановок актеры с успехом играют спектакли по произведениям мировых классиков.

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