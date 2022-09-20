Металлоинвест приобрел для Лебединского ГОКа два гусеничных бульдозера

Они незаменимы при прокладке новых дорог и оснований под железнодорожные пути в карьере.

В карьере Лебединского ГОКа (входит в компанию «Металлоинвест») начали работу два тяжелых гусеничных бульдозера «Четра». Техника приобретена в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по развитию горнотранспортного комплекса и повышению эффективности производства.

Отличительной особенностью «Четра Т-35» является модульная конструкция основных узлов и систем (трансмиссии, ходовой системы, системы охлаждения и т.д.), что обеспечивает доступное и упрощенное техническое обслуживание, и ремонты.

Все бульдозеры оснащены современной системой пожаротушения. Защитное устройство ROPS – специально укреплённая над кабиной П-образная рама, выдерживает высокую нагрузку и защищает машиниста от травм в случае опрокидывания машины.

Большие габариты отвала машины — 4,6 м на 2,5 м — позволяют перемещать до нескольких десятков кубометров рыхлой или твердой породы за один раз. Для облегчения работы в холодные сезоны бульдозеры оснащены специальными рыхлителями, разбивающими мерзлую породу.

В отличие от колесной техники бульдозеры способны работать в труднодоступных местах со сложной проходимостью. Они незаменимы при прокладке новых дорог и оснований под железнодорожные пути в карьере, формировании подъездов к экскаваторам, съездов между горизонтами, создании перегрузочных площадок.

В настоящее время в автотракторном управлении Лебединского ГОКа эксплуатируются 32 бульдозера различной модификации, шесть из них – трубоукладчики.