Игорь Артамонов: Снижения доходов населения нет, но темп роста нужно ускорять

.

Несмотря на непростую экономическую обстановку, Липецкая область выполняет все социальные обязательства и развивает промышленность. Как регион справляется с западными санкциями и насколько успешно в области решён вопрос импортозамещения, губернатор Игорь Артамонов сегодня рассказал Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула важность сохранения уровня доходов населения и поинтересовалась, как в регионе обстоят дела с безработицей. Игорь Артамонов сообщил, что в настоящее время ухудшения ситуации нет. В Липецкой области зарегистрировано около двух тысяч безработных, при этом имеется 26 тысяч свободных вакансий.

«Разумеется, определённые сложности есть, но мы прилагаем максимум усилий для их решения. Некоторое время назад вызывала обеспокоенность ситуация с крупной компанией Индезит, где большой штат сотрудников. Предприятие вовремя перешло к новым акционерам, и сегодня сложностей здесь нет», – рассказал губернатор, подчеркнув при этом, что большая часть иностранных компаний в настоящее время не планирует уходить из Липецкой области.

.

Рассказывая о развитии импортозамещения, Игорь Артамонов отметил, что по многим позициям предприятия нашли замену – это в основном отечественные аналоги и продукция из дружественных стран.

Ещё одной темой беседы стал уровень жизни населения. Валентина Матвиенко подчеркнула, что доходы семей не должны падать, а все социальные обязательства необходимо выполнять.

В свою очередь Игорь Артамонов отметил, что в этом плане ситуация в регионе не вызывает опасений.

«Здесь у нас ситуация стабильная. Снижения доходов нет, но темп роста нужно ускорять. Сейчас мы над этим активно работаем, встречаемся с собственниками предприятий. Мы очень хорошо реализуем проект по соцконтрактам, также у нас значительно выросло число самозанятых. Мы работаем по всем направлениям, чтобы уровень жизни нашего населения повышался», – подытожил губернатор.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.