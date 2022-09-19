«Ростелеком» помог оградить от нежелательного контента детей из шести тысяч белгородских семей

Чаще всего услугу приобретали жители Белгорода, Старого Оскола и Губкина.

Шесть тысяч клиентов «Ростелекома» в Белгородской области пользуются сервисом «Родительский контроль», который помогает обезопасить детей в цифровом пространстве. Только перед началом учебного года, в августе, услугу подключили более тысячи абонентов провайдера. Чаще всего ее приобретали жители Белгорода, Старого Оскола и Губкина.

«Родительский контроль» позволяет управлять всеми устройствами, с которых дети выходят в интернет (смартфон, планшет, компьютер). Взрослый может отслеживать активность ребенка в Сети: сколько времени он проводит у экрана гаджета, какие ресурсы посещает. Для неприемлемых сайтов можно включить блокировку. Сервис определяет местоположение ребенка и, если он вышел за пределы безопасного периметра, присылает уведомление на телефон родителей. Еще одна функция: получение информации о звонках и СМС, поступающих на детский телефон.

- Современные дети много времени проводят в интернете и активно пользуются всевозможными гаджетами. Уследить за их действиями в онлайн-среде и оградить от нежелательной информации физически невозможно. Поэтому на помощь взрослым приходят сервисы для безопасности. Благодаря “Родительскому контролю” от “Ростелекома” можно ненавязчиво управлять контентом. Это отличное решение, которое помогает родителям быть спокойными за детей! – подчеркнул Александр Куликов, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

- Мой сын-шестиклассник часто раньше зависал в онлайн-играх. Мы долго пытались решить проблему уговорами и ограничениями. А потом узнала от коллег про сервис “Родительский контроль”. Подключили услугу, установили определенный временной интервал, в который интернет доступен ребенку. После того как время вышло, девайс перестает подключаться к Сети. Теперь и мы спокойны, и уроки всегда сделаны. Всем советую использовать этот сервис для гармонии в семье, - поделилась Светлана Вервейко, пользователь сервиса «Родительский контроль».

Ограничить доступ ребенка к нежелательной информации можно и на ТВ. В видеосервисе Wink родители могут бесплатно установить возрастные ограничения и ПИН-код. Кстати, на платформе размещена серия мини-фильмов, посвященных безопасному поведению подростков в цифровой среде, «Кибербезопасность для детей и взрослых». В роликах анализируются реальные жизненные ситуации, даются практические советы по безопасности в Сети.

Получить подробную информацию об услугах и оставить заявку на подключение можно на сайте Ростелекома» и по бесплатному круглосуточному номеру 8 800 100 08 00.