Белгородские энергетики завершают работы по реконструкции распределительных сетей в трех районах области

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Энергетики филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» завершают реконструкцию линий электропередачи с внедрением интеллектуальных систем распределенной автоматизации на территории Губкинского, Новооскольского и Прохоровского районов Белгородской области. Полностью работы планируется закончить до наступления отопительного периода 2022-2023 года.

Системы распределенной автоматизации будут внедрены на 25 воздушных линиях электропередачи 10 кВ общей протяженностью 652 км. Всего смонтировано 29 реклоузеров, 19 разъединителей с моторными приводами в комплекте с индикаторами короткого замыкания, два выключателя нагрузки с моторным приводом и два отдельных комплекта индикаторов короткого замыкания. Помимо этого, модернизированы 18 центров питания 35-110 кВ.

Интеллектуальные коммутационные аппараты без участия оперативного персонала смогут находить и локализовать поврежденные участки сети, сохраняя электроснабжение большей части потребителей. Это повысит надежность и качество электроснабжения 89 населенных пунктов, 32 тысяч жителей и 54 социально значимых объектов.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В частности, на территории Прохоровского района модернизировано 13 линий электропередачи, питающих бытовых потребителей, музейный комплекс «Прохоровское поле», производственные площадки свинокомплексов «Мираторг», «Белгородская свинина» и другие предприятия и организации.

Еще восемь линий 10 кВ энергетики автоматизируют в Губкинском горокруге. Надежным электроснабжением обеспечат школы, детские сады, котельные, объекты здравоохранения, молочно-товарные фермы, зернотоки, а также 39 населенных пунктов.

И, наконец, четыре протяженные линии 10 кВ, питающие жителей Великомихайловки, Старой Безгинки, Калиновки, Развильного, Севального, Ивановки, Б. Яруги, Глинного, Шараповки, Майоршино и расположенных здесь школ, детских садов, котельных, узлов связи, магазинов, водозаборов и ФАПов, модернизированы в Новооскольском городском округе.

- В общей сложности системы распределенной автоматизации в этом году будут внедрены на 39 линиях электропередачи протяженностью 900 километров, проходящих в пяти районах области. В августе мы уже завершили аналогичные работы в Алексеевском и Ракитянском районах, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Ярослав Юриков. – В будущем «умные» коммутационные аппараты, способные самостоятельно секционировать сеть с выделением аварийного участка, появятся во всех районах. Это позволит говорить о Белгородской области как о первом высокоавтоматизированном регионе.