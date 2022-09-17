Белгородец убил соседа и едва не зарезал его жену

Во время потасовки подозреваемый нанес три удара ножом по туловищу мужчины, а затем множественные резаные раны по лицу и рукам его жены. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Следственный отдел по Старому Осколу СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя по ч.1 ст.105, ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух лиц). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

По версии следствия, подозреваемый проживал в селе Луганка Старооскольского горокруга и с соседями у него были неприязненные отношения. Летом этого года за причинение побоев соседу мужчина был привлечен к административной ответственности.

14 сентября он выпивал спиртное у себя дома и, вспомнив привлечение к ответственности, решил «выяснить отношения» с соседом. Взяв с собой нож, он беспрепятственно прошел в дом соседа и стал предъявлять ему претензии. Во время потасовки он нанес три удара ножом по туловищу мужчины, а затем множественные резаные раны по лицу и рукам его жены.

От полученных травм 49-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Очевидцем происходящего стала дочь потерпевших, которая вызвала скорую помощь, что спасло жизнь ее матери. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 20 лет лишения свободы.