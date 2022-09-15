ВСУ попали снарядом в таможенный терминал под Белгородом

15 сентября. Нехотеевка. Один из снарядов попал в таможенный терминал. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

- Идет обстрел села Нехотеевки Белгородского района, - написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, один из снарядов попал в таможенный терминал, на котором возник пожар. Подразделения МЧС выехали на место.

Отметим, что изначально речь шла об АЗС, но позже глава региона уточнил информацию.

Таким образом, Белгородчину со стороны Украины обстреливают четыре последних дня. Сегодня был обстрелян Красный Хутор Белгородского района.

Вчера, 14 сентября, также был атакован Красный Хутор. Причем, во второй раз – в присутствии Вячеслава Гладкова.

13 сентября ВСУ обстреляли село Шелаево Валуйского городского округа, а также село Журавлевка Белгородского района.

Днем ранее, 12 сентября, со стороны Украины атаковали пограничный пункт пропуска Логачевка в Валуйском районе. Погибла одна женщина, четверо человек ранены.

Напомним, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. 11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.