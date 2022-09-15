В Финансовом университете при Правительстве РФ открыта кафедра «Современная практика и технологии банковского бизнеса»

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Кафедру возглавил член правления ВТБ Максим Кондратенко. На церемонии открытия присутствовали: президент-председатель правления банка Андрей Костин, член правления Максим Кондратенко и ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.

Кафедра создана для повышения эффективности практической подготовки будущих специалистов банковского сектора. На занятиях планируется освещать широкий круг тем в области риск-менеджмента, работы с большими данными, автоматизации банковских процессов и других актуальных финансовых технологий.

В рамках партнерства в здании Финансового университета была оборудована и укомплектована новейшими технологиями брендированная аудитория , в которой будут проводиться курсы, мастер-классы, круглые столы и другие мероприятия при участии специалистов банка.

По словам Андрей Костина, банк ВТБ давно и успешно работает с молодежью:

- У нас действует ряд программ по всей стране, которые ориентированы на выпускников финансово-экономического и ИТ-профиля. Создание базовой кафедры – это уникальная возможность для банка выстроить прямое взаимодействие с талантливыми студентами одного из ведущих вузов страны еще на этапе обучения, а для студентов – перенять наш практический опыт, который будет им полезен на старте карьеры. Мы уверены, что полученные навыки помогут студентам Финансового университета стать востребованными профессионалами в своей области, развивать и двигать вперед экономику страны.

Ректор Финансового университета Станислав Прокофьев подчеркнул:

— Открытие кафедры «Современная практика и технологии банковского бизнеса» является еще одним важным шагом к повышению уровня и качества подготовки для российского банковского сектора высококвалифицированных кадров, способных, используя инновационные банковские технологии, эффективно работать в условиях реальной экономики и отвечать на вызовы времени. Убежден, наша совместная работа поможет достичь синергетического эффекта и станет драйвером для реализации новых масштабных проектов, направленных на социально-экономическое развитие нашей страны».