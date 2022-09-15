Экономическое явление: некоторые авто стали дешевле

В число подешевевших в августе автомобилей вошли модели Renault и Lada Granta.

Эксперты проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в августе 2022 года. По данным Национального агентства промышленной информации, большая часть популярных моделей нашего рынка сохранила прежние ценники. Тем не менее, нашлось четыре автомобиля, которые в августе дилеры стали предлагать дешевле, чем в июле: три модели Duster, Logan и Sandero от ушедшего из России Renault, а также Lada Granta. Средняя цена последней стала ниже благодаря массовому появлению в салонах «раздетой» классической комплектации. В целом же, эта отечественная машина более чем двукратно прибавила в продажах относительно аналогичного месяца прошлого года.

Полтора десятка других, входящих в число наиболее популярных автомобилей августа – к слову, среди них все «корейцы» - ничуть не поддержали тенденцию по удешевлению. А своего рода исключением августа неожиданно оказался отечественный универсал Lada Largus, который прибавил в цене почти 5%.

Как и прогнозировали эксперты блока автобизнеса банка «Открытия» в начале августа, обычного для прежних времен массового подорожания новых автомобилей перед наступлением осеннего сезона не произошло. Но и сколько-нибудь серьезного удешевления по популярным моделям нет, и едва ли предвидится. Цены по-прежнему сильно превышают покупательную способность населения, что наглядно отражается на результатах ежемесячных продаж, которые в 3-5 раза ниже прошлогоднего уровня. Причем даже у тех марок, модели которых можно легко найти в наличии. Осенью можно ждать «демократизации» прайсов лишь по ряду китайских моделей, дают прогноз специалисты.