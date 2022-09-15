Из-за обстрелов со стороны Украины в Белгородской области расширили список школ, которые будут работать в дистанционном формате

14 сентября ВСУ разрушили в Красном Хуторе три дома. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

- По решению заседания антитеррористической комиссии в Валуйском городском округе в 15 км зоне вдоль границы школы переводим на дистанционное обучение, - об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, в детских садах будут работать только дежурные группы. В Шебекинском городском округе - в 10 км зоне, за исключением города Шебекино, школы тоже уходят на дистант, в детских садах также будет организована работа дежурных групп.

- Надеюсь, что родители, воспитатели и учителя с пониманием отнесутся к этой необходимой мере, - подытожил глава региона.

Как сообщалось ранее, Белгородскую область со стороны Украины обстреливают три последних дня. Вчера, 14 сентября, было атаковано село Красный Хутор Белгородского района. Причем, во второй раз – в присутствии Вячеслава Гладкова.

13 сентября ВСУ обстреляли село Шелаево Валуйского городского округа, а также село Журавлевка Белгородского района.

Днем ранее, 12 сентября, со стороны Украины атаковали пограничный пункт пропуска Логачевка в Валуйском районе. Погибла одна женщина, четверо человек ранены.

Напомним, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. 11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.